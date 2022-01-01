В Перми откроют Высшую школу авиационного двигателестроения Проект реализуют совместно с Объединенной двигателестроительной корпорацией Поделиться Твитнуть

Двигатель ПД-14 впервые был представлен российским авиаторам в полном размере

Пермский Политех стал победителем федерального проекта по созданию передовых инженерных школ (ПИШ) по направлению «Двигателестроение, искусственный интеллект и цифровые технологии». Об итогах конкурсного отбора сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Таким образом на базе пермского вуза в рамках взаимодействия с Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК) будет создаваться «Высшая школа авиационного двигателестроения».

В этом году Пермский Политех получит финансирование в объеме 84,5 млн руб.

«Прежде всего, нам предстоит большая ответственная работа, — прокомментировал новость и.о. ректора ПНИПУ Анатолий Ташкинов. — Согласно федеральной программе развития ПИШ, до 2030 года произойдет кратное увеличение выпуска российских самолетов и, соответственно, авиадвигателей. Наша передовая инженерная школа предусматривает не только новые программы подготовки магистров, повышения квалификации и профессиональной переподготовки студентов и сотрудников. Мы понимаем, что начинать надо с фундаментальной подготовки бакалавров. Второе отличие нашей программы — системная работа со школами и профессиональными образовательными учреждениями. Мы будем участвовать в подготовке обучающихся по математике, физике, химии, информатике и тем самым готовить ребят к поступлению в вуз и дальнейшей работе на предприятиях пермской группы ОДК».

Всего по итогам конкурса будет создано 30 передовых инженерных школ в 15 субъектах России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.