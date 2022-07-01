Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 1 по 3 июля Поделиться Твитнуть

1 июля в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка раритетов «Естественная история» (6+) к 315-летию натуралиста, биолога и естествоиспытателя Жоржа-Луи Леклерка де Бюффона.

1 и 2 июля в Кунгуре пройдут завершающие события XX фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+). 1 июля в 04:30 при условии лётной погоды пройдут утренние полёты, с 15:00 – конкурс-фестиваль детского самодеятельного творчества «Небо на ладони». 2 июля посетителей ждёт музейный променад, экстремальный забег вверх по горнолыжному склону, мастер-классы, а также праздничное шоу, посвящённое Дню города. В 20:00 начнётся торжественное вручение наград пилотам, а в 22:30 – торжественная церемония закрытия фестиваля. Подробная афиша в группе ВКонтакте.

1 и 2 июля в селе Карнаухово (Березовский муниципильный округ) состоится праздник «Шаква – грибная вода» (0+). Гостей ждут прогулки на катамаранах, пеший туристический маршрут, грибная охота, конкурсы, квест и концертная программа. Также в программе лодочные прогулки по реке Шаква.

1 июля в 16:00 в фойе Пермского театра оперы и балета пройдёт концерт «Моцарт. Форе. Фортепианные квартеты» (6+). Исполнители: Наталия Васёва (скрипка), Иван Медведь (альт), Игорь Галкин (виолончель), Ольга Бочкарёва (фортепиано).

1 июля в 17:30 в Доме Смышляева пройдёт лекция Марины Демидовой «И поехать не спеша в Пермь» (12+), посвящённая 120-летию со времени пребывания Антона Чехова на Пермской земле.

1 июля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдёт концерт ансамбля ударных инструментов «Вначале был ритм» (6+). В программе: «Касумкентские барабанщики» Мурада Кажлаева, «Поезд на Чаттанугу» Гленна Миллера, «Танец дождя» Алисии Гомес и другие произведения.

1 июля в 22:00 на сайте Medici.tv начнётся трансляция концерта в рамках фестиваля «Музыкальные встречи в Эвиане» (16+). На концерте прозвучат произведения Мендельсона, Брамса и Дебюсси. Исполнители: Лия Петрова (скрипка), Виктор Жюльен-Лаферьер (виолончель), Национальный оркестр Лиона. Дирижёр – Элим Чан.

2 июля в селе Сива пройдёт первый фестиваль стекла «Сива Стёкольное» (0+). В этот день в Сивинском музее состоится малый краеведческий форум музеев Пермского края, тема обсуждения – «История пермских вотчинных заводов». В выставочном зале музея посетители увидят выставку «Полёт фантазий из стекла». На творческой площадке «За стеклом» выступят музыканты, а в зоне отдыха будет работать передвижная выставка «Сива Стёкольное», посвящённая истории вотчинных заводов Сивинского имения Всеволожских, и выставочный проект «Ракурсная метаморфоза – Сива под лупой». Также пройдут мастер-классы по основным видам работ со стеклом в техниках лэмпворк (работа с горелкой), фьюзинг (спекание стекла), «Витражные узоры» и роспись по стеклу.

2 июля в посёлке Кын (Лысьвенский городской округ) состоится фестиваль народного творчества «Сказы скалы Орёл» (0+). На площадке «Россыпь талантов» пройдёт выставка-ярмарка традиционных и современных народных художественных ремёсел и промыслов, мастер-классы по различным направлениям декоративно-прикладного искусства; на пленэре «Кыновское пятигорье» участникам предложат средствами живописи показать красоту уральской природы и окружающих ландшафтов. Также гостей ждут детский вокальный конкурс «Орлята учатся летать», литературный конкурс «Легенды старого Орла», кулинарный поединок «Орла баснями не кормят» и многое другое. Завершит фестиваль шоу-концерт «Дискотека 80-х», после которого у всех желающих будет возможность увидеть показательные выступление паралётов и самим полетать на них, предварительно оставив заявку по номеру 8-950-466-61-73.

2 июля в 11:00 в селе Бикбарда (Куединский район) пройдёт «Бал в усадьбе Дягилевых» (16+). Гости смогут послушать музыку, станцевать вальс, поучаствовать в различных играх, конкурсах и забавах. Здесь же будут работать торговые ряды со всевозможными сладостями и сувенирами ручной работы. Организаторы напоминают про соответствующий дресс-код: для дам бальные платья по моде конца XIX века, для кавалеров – костюмы XIX века, а также современные фраки и сюртуки.

2 июля в селе Сепыч (Верещагинский городской округ) пройдёт фестиваль русской крестьянской кухни «Ярушник» (0+). «Шти», «шаньги», «сыта», «тюря», «вареник» (ударение на последнем слоге), «пироги с пистиками», «губница», а во главе стола он, «хлебушко», сепычёвский «ярушник» – гостям фестиваля предложат попробовать все эти блюда из посуды, которой более ста лет, стать участниками мастер-классов по выпеканию хлеба и созданию «сепычевского кваса», и всё это в атмосфере русского летнего праздника, по окончании посевных работ, в период короткого отдыха перед сенокосом.

2 июля с 18:00 и 3 июля с 14:00 в Соликамске состоится экофестиваль семьи «Лада» (0+). В этом году внимание организаторов обращено на обережные символы дома и семьи: на площадках фестиваля гости смогут создать обереги, украшения, различные полезные вещи для быта, уюта и согласия. Музыкальный гость фестиваля – «Бала́кирь» – новый проект известного балалаечника Андрея Кирякова, в котором создаются авторские песни-сказки под электро-фолк мотивы.

2 июля в 21:00 на вершине Рудянского споя в пригороде Губахи состоится открытие ландшафтного фестиваля «Закат на Крестовой» (12+). На фоне уральского заката выступит балетная труппа Башкирского государственного театра оперы и балета со спектаклем «Свет погасшей звезды» (12+). 3 июля в 16:00 на верхней станции горнолыжной «канатки» возле кафе «Монблан» выступит Челябинский театр танца под управлением Ольги Пона с танцевальным спектаклем «Бегущие» (12+), а в 20:00 Северный драматический театр им. Михаила Ульянова из города Тара Омской области покажет «Песнь Аджимушкая» (12+).

3 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на «Волшебную флейту» (12+) – европейский дебют франко-канадского постановочного тандема Barbe & Doucet, который состоялся в 2019 году на фестивале в Глайндборне. Изысканное, стильное, весёлое и запоминающееся представление помещено в фешенебельный отель рубежа XIX-XX веков, дающий приют лунатику Тамино в исполнении Дэвида Портилло.

3 июля в 19:00 в Пермском театре оперы и балета пройдёт концерт симфонической музыки (6+). В программе Симфония № 5 Петра Ильича Чайковского и «Картинки с выставки» Модеста Мусоргского. Дирижёр: Мигран Агаджанян.

Пермский академический театр оперы и балета

5 июля в 18:30 в Центре городской культуры пройдёт пятая встреча образовательной части проекта своёчужоеместо (16+). Доктор политических наук, профессор, директор Центра теоретической и прикладной политологии ИОН РАНХиГС Владимир Малахов расскажет про феномен миграций и как они сформировали сегодняшний мир.

До 6 июля в киноцентре «Премьер» в рамках ежегодного кинофестиваля «Лето итальянских комедий» можно увидеть фильм Массимо Венье «Итальянские каникулы» (16+). Это история о трёх семьях, которые случайно снимают для отпуска один и тот же дом. Теперь им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку, придётся как-то уживаться под одной крышей.

До 31 июля в арт-пространстве «Другие круги» (ЦВЗ) работает выставка Анны Барской «Сны об электрических овцах» (16+). Работы, безусловно, имеют отсылку к научно-фантастическому роману американского писателя Филиппа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» и представляют ряд одного из возможных будущего человечества, над которым размышляет художник.

Центральный выставочный зал

До 31 июля в музее современного искусства PERMM проходит расширенная экскурсионная программа, посвящённая 13-летию музея: посетителей ждут экскурсии по выставке «Его глаза никогда не выражали ненависти» (12+), городские прогулки по объектам международной паблик-арт программы и детские экскурсии в игровом формате.

До 31 августа на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в группе ВКонтакте можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа «Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.

До 31 августа на набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое.

До 25 сентября на сайте OperaVision можно увидеть оперу Вебера «Вольный стрелок» (16+). В опере солируют немецкий тенор Бенджамин Брунс и южноафриканское сопрано Йоханни ван Острум, за управление Королевским оркестром Консертгебау отвечает Патрик Хан. Режиссёр – Кирилл Серебренников.

До 18 декабря на сайте OperaVision можно увидеть трансляцию самой успешной современной оперной постановки в истории Opera Ballet Vlaanderen – The Convert (16+). Бельгийский композитор Вим Хендерикс и либреттист Кристиан Лада создали новую оперу на основе захватывающего романа Стефана Хертманса об идентичности, невозможной любви, вере и человеческой силе.

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