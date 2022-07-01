Рузанна Баталинакорреспондент
Афиша уикенда
Рассказываем, что посетить, посмотреть и послушать в выходные, с 1 по 3 июля
1 июля в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка раритетов «Естественная история» (6+) к 315-летию натуралиста, биолога и естествоиспытателя Жоржа-Луи Леклерка де Бюффона.
1 и 2 июля в Кунгуре пройдут
завершающие события XX фестиваля
воздухоплавания «Небесная ярмарка» (0+). 1 июля в 04:30 при условии
лётной погоды пройдут утренние полёты, с 15:00 – конкурс-фестиваль детского
самодеятельного творчества «Небо на ладони». 2 июля посетителей ждёт музейный променад, экстремальный забег вверх по
горнолыжному склону, мастер-классы, а также праздничное шоу, посвящённое Дню
города. В 20:00 начнётся торжественное вручение наград пилотам, а в 22:30 –
торжественная церемония закрытия фестиваля. Подробная афиша в группе ВКонтакте.
1 и 2 июля в селе Карнаухово (Березовский муниципильный
округ) состоится праздник «Шаква – грибная вода» (0+). Гостей
ждут прогулки на катамаранах, пеший туристический маршрут, грибная охота,
конкурсы, квест и концертная программа. Также в программе лодочные прогулки по
реке Шаква.
1 июля в 16:00 в фойе
Пермского театра оперы и балета пройдёт
концерт «Моцарт. Форе. Фортепианные квартеты» (6+). Исполнители: Наталия
Васёва (скрипка), Иван Медведь (альт), Игорь Галкин (виолончель), Ольга
Бочкарёва (фортепиано).
1 июля в 17:30 в Доме
Смышляева пройдёт лекция Марины Демидовой «И поехать не спеша в Пермь»
(12+), посвящённая 120-летию со времени пребывания Антона Чехова на Пермской
земле.
1 июля в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета пройдёт концерт ансамбля ударных
инструментов «Вначале был ритм» (6+). В программе: «Касумкентские барабанщики»
Мурада Кажлаева, «Поезд на Чаттанугу» Гленна Миллера, «Танец дождя» Алисии
Гомес и другие произведения.
1 июля в 22:00 на сайте
Medici.tv начнётся
трансляция концерта в рамках фестиваля «Музыкальные
встречи в Эвиане» (16+). На концерте прозвучат произведения Мендельсона,
Брамса и Дебюсси. Исполнители: Лия Петрова (скрипка), Виктор Жюльен-Лаферьер (виолончель),
Национальный оркестр Лиона. Дирижёр – Элим Чан.
2 июля в селе Сива пройдёт первый фестиваль стекла «Сива Стёкольное» (0+). В этот день в Сивинском
музее состоится малый краеведческий форум музеев Пермского края, тема обсуждения
– «История пермских вотчинных заводов». В выставочном зале музея посетители
увидят выставку «Полёт фантазий из стекла». На творческой площадке «За стеклом»
выступят музыканты, а в зоне отдыха будет работать передвижная выставка «Сива
Стёкольное», посвящённая истории вотчинных заводов Сивинского имения
Всеволожских, и выставочный проект «Ракурсная метаморфоза – Сива под лупой». Также
пройдут мастер-классы по основным видам работ со стеклом в техниках лэмпворк
(работа с горелкой), фьюзинг (спекание стекла), «Витражные узоры» и роспись по
стеклу.
2 июля в посёлке Кын (Лысьвенский городской округ) состоится фестиваль народного творчества «Сказы скалы Орёл» (0+). На
площадке «Россыпь талантов» пройдёт выставка-ярмарка традиционных и современных
народных художественных ремёсел и промыслов, мастер-классы по различным
направлениям декоративно-прикладного искусства; на пленэре «Кыновское
пятигорье» участникам предложат средствами живописи показать красоту уральской
природы и окружающих ландшафтов. Также гостей ждут детский вокальный конкурс
«Орлята учатся летать», литературный
конкурс «Легенды старого Орла», кулинарный поединок «Орла баснями не кормят» и
многое другое. Завершит фестиваль шоу-концерт «Дискотека 80-х», после которого
у всех желающих будет возможность увидеть показательные выступление паралётов и
самим полетать на них, предварительно оставив заявку по номеру 8-950-466-61-73.
2 июля в 11:00 в селе
Бикбарда (Куединский район) пройдёт «Бал в усадьбе
Дягилевых» (16+). Гости смогут послушать музыку, станцевать вальс,
поучаствовать в различных играх, конкурсах и забавах. Здесь же будут работать торговые
ряды со всевозможными сладостями и сувенирами ручной работы. Организаторы напоминают
про соответствующий дресс-код: для дам бальные платья по моде конца XIX века,
для кавалеров – костюмы XIX века, а также современные фраки и сюртуки.
2 июля в селе Сепыч
(Верещагинский городской округ) пройдёт фестиваль русской крестьянской
кухни «Ярушник» (0+). «Шти», «шаньги», «сыта», «тюря», «вареник» (ударение на
последнем слоге), «пироги с пистиками», «губница», а во главе стола он,
«хлебушко», сепычёвский «ярушник» – гостям фестиваля предложат попробовать все
эти блюда из посуды, которой более ста лет, стать участниками мастер-классов по
выпеканию хлеба и созданию «сепычевского кваса», и всё это в атмосфере русского
летнего праздника, по окончании посевных работ, в период короткого отдыха перед
сенокосом.
2 июля с 18:00 и 3 июля
с 14:00 в Соликамске состоится экофестиваль семьи «Лада» (0+). В этом году внимание
организаторов обращено на обережные символы дома и семьи: на площадках
фестиваля гости смогут создать обереги, украшения, различные полезные вещи для
быта, уюта и согласия. Музыкальный гость фестиваля – «Бала́кирь» – новый проект
известного балалаечника Андрея Кирякова, в котором создаются авторские
песни-сказки под электро-фолк мотивы.
2 июля в 21:00 на
вершине Рудянского споя в пригороде Губахи состоится открытие ландшафтного
фестиваля «Закат на Крестовой» (12+). На фоне уральского заката выступит
балетная труппа Башкирского государственного театра оперы и балета со
спектаклем «Свет погасшей звезды» (12+). 3
июля в 16:00 на верхней станции горнолыжной «канатки» возле кафе «Монблан»
выступит Челябинский театр танца под управлением Ольги Пона с танцевальным
спектаклем «Бегущие» (12+), а в 20:00 Северный драматический театр им. Михаила
Ульянова из города Тара Омской области покажет «Песнь Аджимушкая» (12+).
3 июля в 15:00 TheatreHD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают
на «Волшебную флейту» (12+) – европейский дебют франко-канадского
постановочного тандема Barbe & Doucet, который состоялся в 2019 году на
фестивале в Глайндборне. Изысканное, стильное, весёлое и запоминающееся
представление помещено в фешенебельный отель рубежа XIX-XX веков, дающий приют
лунатику Тамино в исполнении Дэвида Портилло.
3 июля в 19:00 в
Пермском театре оперы и балета пройдёт концерт симфонической музыки (6+). В
программе Симфония № 5 Петра Ильича Чайковского и «Картинки с выставки» Модеста
Мусоргского. Дирижёр: Мигран Агаджанян.
5 июля в 18:30 в Центре
городской культуры пройдёт пятая встреча образовательной части проекта своёчужоеместо (16+). Доктор
политических наук, профессор, директор Центра теоретической и прикладной
политологии ИОН РАНХиГС Владимир Малахов расскажет про феномен миграций и как
они сформировали сегодняшний мир.
До 6 июля в киноцентре
«Премьер» в рамках ежегодного кинофестиваля «Лето итальянских комедий» можно
увидеть фильм Массимо Венье «Итальянские
каникулы» (16+). Это история о трёх семьях, которые случайно снимают для отпуска один и тот же дом. Теперь
им, несмотря на разное социальное положение, характеры, бунтующих детей и собаку,
придётся как-то уживаться под одной крышей.
До 31 июля в
арт-пространстве «Другие круги» (ЦВЗ) работает выставка Анны Барской «Сны
об электрических овцах» (16+). Работы, безусловно, имеют отсылку к
научно-фантастическому роману американского писателя Филиппа Дика «Мечтают ли
андроиды об электроовцах?» и представляют ряд одного из возможных будущего
человечества, над которым размышляет художник.
До 31 июля в музее
современного искусства PERMM проходит
расширенная экскурсионная программа,
посвящённая 13-летию музея: посетителей ждут экскурсии по выставке «Его глаза
никогда не выражали ненависти» (12+), городские прогулки по объектам
международной паблик-арт программы и детские экскурсии в игровом формате.
До 31 августа на
официальном YouTube-канале
Дягилевского фестиваля и в группе ВКонтакте можно увидеть записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией
Ultralive. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ», программа
«Отчалившая Русь», концерт солистов оркестра musicAeterna, выступление ансамбля
Rosarium, концерт перкуссиониста Петра Главатских и концерт Московского
ансамбля современной музыки, а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я.
До 31 августа на
набережной Камы проходит мультижанровый фестиваль «Выходные на набережной. Новый
сезон» (0+). Каждую пятницу, субботу и воскресенье гостей фестиваля ждут
игровые площадки и фотозоны, мастер-классы для детей и взрослых, лекции и
тренинги, выступление уличных музыкантов и многое другое.
До 25 сентября на сайте
OperaVision можно
увидеть оперу Вебера «Вольный
стрелок» (16+). В опере солируют немецкий тенор Бенджамин Брунс и
южноафриканское сопрано Йоханни ван Острум, за управление Королевским оркестром
Консертгебау отвечает Патрик Хан. Режиссёр – Кирилл Серебренников.
До 18 декабря на сайте OperaVision можно
увидеть трансляцию самой успешной современной оперной постановки в истории
Opera Ballet Vlaanderen – The
Convert (16+). Бельгийский композитор Вим Хендерикс и либреттист Кристиан
Лада создали новую оперу на основе захватывающего романа Стефана Хертманса об
идентичности, невозможной любви, вере и человеческой силе.
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