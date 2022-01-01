Елена Синица Губернатор Прикамья и председатель краевого парламента обсудили планы и итоги совместной работы Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и спикер краевого парламента Валерий Сухих обсудили итоги и планы совместной работы правительства региона и депутатского корпуса.

В частности, первые лица региона обсудили меры поддержки бизнеса и населения, которые были приняты властью после введения санкций против России. Разработанные экстренные меры поддержки позволили своевременно принять соответствующие решения на законодательном уровне, считает глава парламента Валерий Сухих.

Губернатор Дмитрий Махонин также отметил, что правительство находит взаимопонимание с депутатским корпусом в вопросе принятия решений в ускоренном режиме.

«Результаты 10 пленарных заседаний подтверждают хорошую, слаженную работу правительства региона и парламента. За этот период удалось принять 103 законопроекта, значимых для жителей», — сказал губернатор.

Спикер краевого парламента поблагодарил главу региона за конструктивное сотрудничество и озвучил пожелания в адрес правительства. В частности, депутатский корпус хотел бы принимать более активное участие в проработке вопросов развития региона, в том числе, на начальных этапах работы над ними правительства.

Кроме этого, он обратил внимание на важность соблюдения сроков по предоставлению документов для рассмотрения в парламенте.

«Законотворческий процесс становится интенсивнее. Об этом можно судить и по количеству инициатив от представителей исполнительной власти. При этом каждый поступающий в краевой парламент документ подлежит тщательной проработке депутатами. Своевременное предоставление планов и предложений исполнительных органов положительно скажется на процессе принятия решений», — отметил Валерий Сухих.

По окончании встречи губернатор подчеркнул, что в следующей пленарной сессии правительство и парламент ждёт большая работа. В частности, будут вноситься корректировки в бюджет.

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