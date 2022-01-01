В Перми выпустили «золотые» транспортные карты Тираж выпуск — тысяча экземпляров Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми поступили в продажу транспортные карты золотого цвета. Их тираж ограничен — всего 1 тыс. экземпляров. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Карты нового дизайна посвящены 55-летию центральной диспетчерской службы МКУ «Гортранс».

«Золотые» транспортные карты можно купить в отделениях «Почтобанка» и «Центральных кассах». Их стоимость — 50 руб.

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