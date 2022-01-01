Анна Брюханова Обслуживание лестниц и родников в Мотовилихе обойдётся бюджету Перми в 7 млн руб. Работы выполнит ООО «СК «Уралстрой» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подвели итоги аукциона на обслуживание искусственных инженерных сооружений. Контракт был заключён с ООО «СК «Уралстрой», его цена составляет 7,1 млн руб. Это на 25% меньше начальной стоимости, размер которой достигал 9,5 млн руб. Итоги аукциона опубликованы на портале госзакупок.

В техническом задании сказано, что подрядчик будет отвечать за содержание лестниц и родников в Мотовилихинском районе. В зимнее время исполнитель обязан очищать объекты от снега и наледи, а также покрывать их песком при температуре ниже 0 градусов. В летнее время подрядчик будет производить работы по кошению газонов, покраске ограждений и уборке мусора.

Всего ООО «СК «Уралстрой» будет обслуживать 13,5 тыс. кв. м на 46 объектах. Среди них лестницы по ул. Подольской вдоль СОШ № 135, между гимназией № 2 (ул. Старцева, 1а) и детским садом № 176 (ул. Юрша, 60а), родники по ул. Восстания, 60, ул. Соликамской, 11 и др.

Срок выполнения работ — с 21 июля 2022 года по 20 июля 2023 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.