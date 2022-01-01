«Клюква» снизила ставки по всем кредитам! Банк «Клюква» объявляет тотальное снижение ставок по всем кредитным продуктам Поделиться Твитнуть

Кредиты наличными и ипотека от «Клюквы» стали еще доступнее! Теперь осуществить мечту об уютной квартире можно по ставке от 4, 3%* годовых, а совершить долгожданную покупку, взяв деньги в банке под 13,99%** годовых. Рефинансировать в «Клюкве» до 5 кредитов сторонних банков, начиная с 22 июня, можно по ставке от 10,90*** годовых. Услуга доступна уже после первого платежа!

«Ключевая ставка постепенно возвращается к своему привычному значению, а вместе с ней снижаются процентные ставки по кредитным продуктам. Люди снова могут приобретать жилье, товары и услуги на комфортных для себя условиях. Также Клюква предоставляет возможность рефинансировать дорогой кредит, взятый в марте-апреле по высокой ставке, буквально после первого платежа. Эта услуга сегодня особенно востребована на рынке кредитования», — комментирует Ольга Белебезьева, начальник управления развития розничного бизнеса банка «Урал ФД»

Наиболее выгодные условия кредитования банк предлагает своим зарплатным клиентам и клиентам с хорошей кредитной историей. Для них действуют упрощенная схема подачи заявки: минимальный пакет документов и срок рассмотрения.

Подробнее об условиях кредитования читайте на странице продукта на нашем сайте, обращайтесь за консультацией по номеру телефона 8-800-100-10-40 или в ближайшее отделение банка «Клюква».

Клюква — розничный бренд АО КБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ №249 от 09.04.2020 г. Полные условия кредитования доступны по ссылке на сайт банка.

* Ставка по госпрограмме для работников сферы ИТ. Сумма до 18 млн, срок — до 25 лет.

** Потребительский кредит наличными по ставке от 13,99%. Сумма кредита для жителей г. Пермь и Пермского края от 50 000 до 1 500 000 рублей, для жителей г. Москва и Московской области от 50 000 рублей до 750 000 рублей. Срок до 5 лет. При отказе от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается не более, чем на 8% годовых

*** Ставка рефинансирования для кредитов под залог недвижимости. Сумма — от 50 000 до 10 000 000 рублей. Но не более 80% от стоимости недвижимости. Срок до 25 лет.

Ставки по кредитам определяются индивидуально в зависимости от суммы кредита, кредитной истории клиента, уровня текущей кредитной и долговой нагрузки, оценки возможности оплачивать новые финансовые обязательства, а также скоринговой оценки клиента согласно предоставленным клиентом данных. Банк оставляет за собой исключительное право на предоставление или отказ в предоставлении кредита. Информация действительна на 22.06.2022 г.

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