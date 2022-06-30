На ул. Холмогорская началось строительство новой школы Объект планируется сдать в 2023 году Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

В Перми на ул. Холмогорская, 2ж началось строительство новой школы на 1050 мест. На площадке уже проведены подготовительные работы и забиты пробные сваи. Сейчас продолжается разработка котлована объемом объем 7,5 тыс. кубов и началась устройство свайного поля, сообщили в краевом минстрое.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время прямого эфира в студии ГТРК «Пермь» сообщил, что новое здание школы планируется сдать уже в следующем году. «В Прикамье научились строить такие объекты за год, при этом опыт наших застройщиков перенимают другие регионы России. Сейчас задача на ближайшие три года — возвести более 40 объектов образования», — заявил губернатор.

Планируется, что в школе на ул. Холмогорской будут созданы оптимальные условия для профориентации и самоопределения подростков — открыты предметные классы, в том числе для занятий по IT и музыке, а также помещения для уроков труда, хореографический зал, два кабинета робототехники, HI-TECH центр с радиоузлом, студия изобразительного искусства, школьный музей.

Школа возводится в рамках концессионного соглашения между частным инвестором и Министерством образования и науки Пермского края. Привлечение средств концессионеров позволяет возводить объекты раньше запланированного срока.

Школа на Холмогорской стала второй, строящейся по такому механизму. Высокими темпами ведется возведение школы в Новых Лядах — здесь каркас уже выполнен на 98%. Строители также ведут кладку наружных стен.

Подрядчиком выступает ООО «СПС» (родственная компания к ООО «ЖБК-Строй, Пермь). Компания уже построила новый корпус пермской школы СинТез и гимназии № 3, школы в Лысьве и Соликамске, и продолжает строительство краевой инфекционной больницы на ул. Леонова в Перми.

Всего в 2022-2024 годы в Пермском крае планируется ввести в эксплуатацию 32 школы. Объекты строятся, в том числе в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом страны Владимиром Путиным.

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