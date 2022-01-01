Мария Сыропятова Конкурсный управляющий планирует продать с торгов имущество завода им. Дзержинского стоимостью в 4 млрд руб. Положение о порядке продажи имущества предприятия могут утвердить в августе Поделиться Твитнуть

Конкурсный управляющий завода им. Дзержинского (ЗиД) Лев Шляпин подал ходатайство об утверждении положения о порядке продажи имущества предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда Пермского края. Стоимость имущества ЗиДа, планируемого к выставлению на закрытые торги в форме конкурса, — 4 млрд руб.

Судебное заседание о рассмотрении ходатайства назначено на 15 августа 2022 года.

Напомним, дело о несостоятельности предприятия рассматривается более 15 лет. По данным ЕГРЮЛ, в 2010 году суд признал машиностроительный завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица.

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