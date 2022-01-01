Банк России выпустил в оборот модернизированные банкноты номиналом 100 рублей Купюры содержат усиленный защитный комплекс Поделиться Твитнуть

фото: Банк России

В четверг, 30 июня, Банк России ввёл в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2022 года.

Как сообщили в пресс-службе регулятора, банкноты содержат усиленный защитный комплекс (как в 200-рублёвых купюрах) и выполнены в современном дизайне, в оливково-оранжевой гамме.

Новая сторублёвка посвящена Москве и Центральному федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — фрагмент Спасской башни Кремля с курантами. На оборотной стороне — Ржевский мемориал Советскому Солдату.

Сообщается, что модернизированные банкноты начнут поступать в обращение постепенно и будут находиться в обращении наравне с существующими сторублевыми купюрами образца 1997 года и их модификациями 2001 и 2004 годов.

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