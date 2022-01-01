В Пермском крае на 7,8% упала реальная зарплата При этом номинальный начисленный заработок вырос на 11% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в Пермском крае составила 49 842 руб. Это больше, чем в апреле 2021 года, на 11%. Однако, если учесть возросшие за год цены на товары и услуги, то есть оценить реальную зарплату, то она уменьшилась по сравнению с прошлым годом на 7,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

За первые четыре месяца 2022 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе сложилась в размере 48 252,3 руб., увеличившись по сравнению с соответствующим периодом 2021 года на 12,5%, при этом реальная зарплата уменьшилась на 1,8%.

Сохраняется значительная дифференциация заработной платы по видам экономической деятельности. Так, в сфере добычи полезных ископаемых средний заработок работников в апреле составил 69 048,4 руб., а в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания — 29 210,6 руб.

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