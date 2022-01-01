На участке трассы Пермь–Екатеринбург на месяц ограничат движение транспорта Проехать в Платошино можно будет через Кукуштан Поделиться Твитнуть

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Со 2 июля на 50 км федеральной трассы Пермь—Екатеринбург в районе села Платошино ограничат движение транспорта. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на региональный минтранс.

Ограничение будет действовать с 9 часов утра 2 июля по 30 июля.

Как уточнили в ФКУ Упрдор «Прикамье», на данном участке будут проводиться дорожно-строительные работы по реконструкции примыкания.

Пока ведётся ремонт, проехать в Платошино и близлежащие населённые пункты можно будет через транспортную развязку в районе Кукуштана.

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