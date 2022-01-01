Мария Сыропятова Краевые власти налаживают поставки продукции из Пермского края в Белоруссию Первая бизнес-миссия по выстраиванию сотрудничества с белорусскими партнёрами уже состоялась Поделиться Твитнуть

При содействии краевого минагро в июне 2022 года 29 представителей агропромышленного комплекса Прикамья (поставщики сельхозоборудования и техники) побывали с рабочим визитом в Белоруссии. В первой с начала пандемии бизнес-миссии пермским предприятиям удалось достичь ряда предварительных договорённостей о сотрудничестве с белорусскими партнёрами.

В рамках деловой поездки прорабатывались и изучались параметры сельхозтехники для более тесного сотрудничества с белорусской стороной. «Будем двигаться поэтапно, сначала проработаем вариант с возможным открытием дилерского представительства, потом — варианты организации предприятия по сборке техники на территории Пермского края. Такую перспективу сотрудничества я проговаривал в рамках встречи с заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Федченко Сергеем Александровичем», — поделился новостью глава министерства агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков.

Среди участников бизнес-миссии был директор ООО «Суксунское» Сергей Пестриков.

«Провели с белорусскими коллегами обмен опытом разведения и выращивания коров молочного направления, — рассказал Сергей Пестриков. — Наша суксунская порода коров генетически близка к красной белорусской, для её разведения традиционно используются быки красной датской породы. Сейчас планируем обмен семенным фондом с белорусскими животноводами, а также закуп у них нетелей для последующего разведения. Ждём белорусских коллег с ответным визитом».

Ещё один участник бизнес-миссии — руководитель ООО «Агролюкс» Владимир Аксёнов также поделился впечатлениями после поездки: «На выставке «Белагро-2022» в Минске мы посетили стенды наших белорусских партнёров-производителей сельхозтехники: ОАО «ГЗЛиН», ООО «Интех» и ряда других. Кроме этого, были достигнуты договорённости по сотрудничеству на территории Пермского края с новыми перспективными производителями техники — ОАО «Бобруйсксельмаш», ОАО «Щукинский ремонтный завод» и ООО «Агромашресурс».

Напомним, в 2021 году наибольший вес в структуре экспорта продукции АПК занимали три направления: кондитерские изделия (52%), алкогольные и безалкогольные напитки (16%) и какао (15%). В 2021 году из Пермского края также экспортировались сельскохозяйственные животные, молочная продукция, соки и прочая продукция АПК.

Всего в 2021 году в Пермском крае сельхозпродукция экспортировалась на 27,4 млн долларов США, что на 43% больше от плана (19,2 млн долларов США). В 2020 году экспорт сельхозпродукции из Пермского края составлял почти 23 млн долларов США.

Территориальная структура экспорта продукции АПК представлена, в основном, странами СНГ. Среди них Казахстан, Азербайджан, Узбекистан, Армения и Грузия.





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