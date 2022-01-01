Мария Сыропятова Самозанятые Пермского края увеличили оборот на Wildberries на 135% Большой популярностью у покупателей пользовались предметы интерьера пермских дизайнеров Поделиться Твитнуть

С января по май 2022 года самозанятые Пемрского края заработали на Wildberries 13 млн руб., что на 135% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса.

По обороту на площадке Пермь заняла седьмое место в России. Ее опередили Московская область — 321,4 млн руб. (+94%), Санкт-Петербург — 49,6 млн руб. (+170%), Краснодарский край — 25,7 млн руб. (+171%), Свердловская область — 24,9 млн руб. (+154%), Новосибирская — 20,2 млн (+283%), Ленинградская область — 14,5 млн (+144%) .

В целом в январе-мае 2022 года продажи продукции от самозанятых на Wildberries выросли до 2 млрд руб., что на 410% больше показателей аналогичного периода 2021 года. Резко, почти в пять раз, увеличилось и количество самих самозанятых граждан, продающих товары на онлайн-площадке, — до 150 тыс. человек.

«Мы видим, что к нам на онлайн-площадку все больше приходит как молодых начинающих предпринимателей, так и домохозяек и мастеров, для которых продажи через маркетплейс становятся источником стабильного дохода», — рассказали в пресс-службе Wildberries.

Наиболее востребованной продукцией от самозанятых, которую за первые пять месяцев года россияне приобрели на онлайн-площадке чаще всего, стала бижутерия ручной работы от мастеров из Московской области, различные предметы интерьера, выполненных пермскими дизайнерами, одежда от ивановских швей, аксессуары, изготовленные в Иркутской области, а также посуда и различная кухонная утварь от татарстанских гончаров.

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