В Перми напротив ЦУМа с 30 июня появится новая трамвайная остановка Новые платформы для неё уже смонтированы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В рамках реконструкции ул. Ленина в Перми с 30 июня будет перенесена трамвайная остановка «ЦУМ». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Вагоны маршрутов № 4, 7 и 12 будут останавливаться непосредственно возле ЦУМа, где уже смонтированы новые платформы. В администрации заявили, что «это позволит приблизить остановки трамвая и автобуса друг к другу и обеспечит удобную пересадку».

Платформа, расположенная на пересечении ул. Ленина и Газеты "Звезда", вновь будет открыта для пассажиров после ремонта, но уже в виде отдельной остановки. А платформа в сторону остановки «Станция Пермь II» будет ликвидирована.

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