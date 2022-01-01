В Прикамье 30 июня вновь ожидается арктическое вторжение В ночь на пятницу прогнозируются заморозки Поделиться Твитнуть

В четверг, 30 июня, в Пермском крае ожидается очередное арктическое вторжение, которое приведёт к похолоданию. Об этом ТК ВЕТТА рассказали в ГИС-центре ПГНИУ.

Холодный воздух начнёт распространяться с северо-востока региона. Днём температура там не поднимется выше +10…+12 градусов.

В центральных и южных областях будет на три-четыре градуса теплее, при этом ожидаются дожди и локальные грозы.

В ночь на пятницу, 1 июля, в крае ожидается аномальный холод. Столбики термометров опустятся до рекордных отметок от +1 до +6 градусов.





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