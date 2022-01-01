Елена Синица Губернатор края поручил отреставрировать «Дом Зингера» Дмитрий Махонин отметил, что объект значим для города Поделиться Твитнуть

ул.1905 года, 18

2gis.ru

Сегодня, 29 июня, состоялось заседание краевого правительства. На нём губернатор Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение привести в нормативное состояние «Дом Зингера» (ул.1905 года,18).

«Там планы-то какие-то по приведению в нормативное состояние внешнего облика есть?», — спросил Махонин.





«Планируем», — кратко ответила Начальник краевой госинспекции по охране объектов культурного наследия Ольга Андрианова.





Губернатор также добавил, что дом является знаковым объектом для Перми. Профильным ведомствам необходимо узнать, возможно ли выдать предписания на приведение здания в нормативное состояние. Кроме этого, нужно определить источник финансирования работ, сказал Махонин.





«Надо сделать, потому что объект значимый для города», — заключил губернатор.

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