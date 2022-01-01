Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Валерий Платонов возвращается в Пермский театр оперы и балета В новом сезоне в театре будет пять штатных дирижёров Поделиться Твитнуть

Антон Завьялов

В интервью «Новому компаньону» директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков рассказал о планах на сезон 2022-23, в том числе о кадровых перспективах театра. По его словам, в театре будет пять штатных дирижёров; кроме того, на отдельные постановки и концерты будут приезжать приглашённые дирижёры. По мнению директора, важно, чтобы зрители театра слышали новое звучание знакомого оркестра.

Сейчас в театре работают главный дирижёр Мигран Агаджанян и два штатных дирижёра — Владимир Ткаченко и Иван Худяков-Веденяпин. В новом сезоне в театр вернётся мэтр — Валерий Платонов.

Довлет Анзароков считает, что уход Платонова из театра — «историческая ошибка, которую надо исправить, поскольку Валерий Игнатьевич очень многое может дать театру». Кроме того, будет принят выпускник консерватории на должность ассистента главного дирижёра.

Все штатные дирижёры получат возможность проявить себя в концертной и постановочной деятельности.

Интервью с Довлетом Анзароковым об итогах прошедшего сезона и планах на будущее читайте в «Новом компаньоне» 12 июля.

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