Мария Сыропятова
Отменены рейсы из Перми в Махачкалу
Убрать из расписания перелёты попросила авиакомпания «ИрАэро»
Из расписания пермского аэропорта исчезли рейсы авиакомпанией «ИрАэро» по маршруту Пермь—Самара—Махачкала.
В пресс-службе Большого Савино пояснили, что перелёты сняты по просьбе перевозчика. Причины решения в авиакомпании не пояснили.
Напомним, ранее из Перми в Махачкалу летал прямой рейс авиакомпании Red Wings. Однако в марте полёты были приостановлены, а потом отменены.
Таким образом, в столицу Дагестана рейсов из Перми больше не осталось.
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