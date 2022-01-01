Мария Сыропятова Отменены рейсы из Перми в Махачкалу Убрать из расписания перелёты попросила авиакомпания «ИрАэро» Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Из расписания пермского аэропорта исчезли рейсы авиакомпанией «ИрАэро» по маршруту Пермь—Самара—Махачкала.

В пресс-службе Большого Савино пояснили, что перелёты сняты по просьбе перевозчика. Причины решения в авиакомпании не пояснили.

Напомним, ранее из Перми в Махачкалу летал прямой рейс авиакомпании Red Wings. Однако в марте полёты были приостановлены, а потом отменены.

Таким образом, в столицу Дагестана рейсов из Перми больше не осталось.

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