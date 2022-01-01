Мария Сыропятова В Перми может появиться кольцевой автобусный маршрут Его запуск планируют в 2025 году Поделиться Твитнуть

В Перми может появиться кольцевой автобусный маршрут. В настоящее время мэрия Перми проводит оценку целесообразности его организации через основные транспортно-пересадочные узлы. Об этом на пленарном заседании Пермской городской думы рассказал первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин.

В дептрансе мэрии «Новому компаньону» сообщили, что планируемый маршрут пройдет от станции Пермь-II через ДКЖ, Гознак, переход «Стахановская — Чкалова — Старцева», бульвар Гагарина, Северную дамбу, улицы Екатерининскоя и Ленина, после чего вновь вернётся к главному железнодорожному вокзалу.

«Такая трассировка позволит соединить между собой большинство крупнейших пересадочных узлов и поможет жителям проще ориентироваться в транспортной сети города. Кроме того, это позволит обеспечить новые беспересадочные связи и уменьшить интервалы движения на многих популярных направлениях», — пояснили в изданию в департаменте.

В ведомстве добавили, что кольцевой маршрут планируют запустить в 2025 году.

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