В Пермском крае локомотив сошёл с рельсов из-за дефектов на железной дороге Пути подтапливались в поводок Поделиться Твитнуть

фото: транспортная прокуратура

Пермская транспортная прокуратура завершила проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта по факту схода с рельсов локомотива. ЧП произошло в районе станции Менделеево (Пермский край) в апреле 2022 года.

Согласно выводам экспертов, причиной происшествия явилось «уширение рельсовой колеи и раскантовка рельса, что стало возможно в связи с ненадлежащим состоянием шпал и наличием паводковых вод в колее железнодорожного пути».

В настоящий момент железнодорожный путь приведён в нормативное состояние, оборудован водоотвод. Гендиректор предприятия оштрафован.

Напомним, 14 апреля 2022 года около 9 часов утра на подъездом пути необщего пользования, принадлежащем ООО «Центр коммерческих технологий» (ЦКТ), в районе железнодорожной станции Менделеево при производстве маневровых работ произошёл сход колёсных пар тепловоза. Пострадавших не было, задержек движения поездов не допущено.

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