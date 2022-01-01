Фонд капремонта Пермского края обязали провести новый ремонт фасада дома №96 на Компросе Со стен здания сошла штукатурка Поделиться Твитнуть

Комсомольский проспект, 96 / фото: photobuildings.com

Пермский краевой суд признал законным требование прокурора Свердловского района Перми к Фонду капитального ремонта Пермского края и обязал организацию снова провести капитальный ремонт фасада дома №96 по Комсомольскому проспекту. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Как напомнили в ведомстве, капремонт дома ещё в 2018 году в рамках региональной программы провело ООО «Стротекс», а . Фонд принял работы без замечаний. Однако вскоре на фасаде дома слои штукатурки и краски стали разрушаться и осыпаться. Экспертиза установила, что дефекты возникли из-за того, подрядчик нарушил технологии производства работ и допустил отклонения от проектных решений.

Прокурор внес представление руководителю Фонда капремонта за отсутствие надлежащего контроля, а потом обратился в суд с иском о возложении на организацию обязанности отремонтировать фасад дома. Суд требования прокуратуры удовлетворил. Апелляционная жалоба Фонда капремонта осталась без удовлетворения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.