Управление шестью радиостанциями Перми передадут ГК «Выбери Радио» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 июля 2022 года радиостанции «Газпром-Медиа Радио» (ГПМ Радио) в Перми, Екатеринбурге и Самаре передаются в управление Группе Компаний «Выбери Радио». Стороны согласовали все условия взаимовыгодного сотрудничества по развитию брендов в городах, а также обеспечению монетизации рекламного инвентаря. Об этом сообщается на странице «Выбери радио» в соцсети «ВКонтакте».

В Перми под управление ГК перейдут «Авторадио», Радио ENERGY, «Радио Шансон», Детское радио, «Юмор FM» и Comedy Radio.

«Объединение направлено на усиление рейтинговых позиций ГПМ Радио в регионах и рост монетизации его брендов», — пояснил гендиректор «Газпром-Медиа Радио» Вадим Терещук.

Объединение активов ГПМ Радио и «Выбери Радио» обеспечит охват порядка 70% еженедельной аудитории Екатеринбурга, около 61% Самары, 57% в Перми.

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