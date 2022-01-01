Пермский отель Holiday Inn в течение трёх месяцев снимет вывеску британского бренда Управляющие отелем уверяют, что на качестве обслуживания изменения не скажутся Поделиться Твитнуть

Отель Holiday Inn на бульваре Гагарина, 65а в Перми, в течение трёх месяцев снимет вывески британской гостиничной сети. Об этом «Коммерсанту-Прикамье» сообщил представитель Holiday Inn Perm Сергей Сташков.

Он пояснил, что с компанией InterContinental Hotels Group (управляет сетями Holiday Inn и Crowne Plaza) с 1 июля будет действовать договор о приостановлении деятельности, а не о расторжении.

«Надеемся, что когда-то эта ситуация закончится и все вернётся на круги своя», — отметил Сташков.

Сообщается, что гостиница получит новое название. Создание нового бренда сейчас ведётся.

Смена вывески не скажется на качестве гостиничного обслуживания, добавил Сергей Сташков.

Напомним, 27 июня британская компания InterContinental Hotels Group (IHG) сообщила, что прекращает всю деятельность в России. Весной, после начала военной спецоперации на Украине, IHG приостановила инвестиции в РФ и открытие новых отелей в стране.

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