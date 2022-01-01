Анна Брюханова Роспотребнадзор: употребление воды из пермских родников может привести к вспышке гепатита А Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитель пермского управления Роспотребнадзора Виталий Костарев в ходе заседания Пермской гордумы напомнил депутатам об опасности употребления родниковой воды.

«Качество воды в родниках нестабильно, поскольку зона питания родников не защищена. Поэтому высока вероятность загрязнения воды возбудителями инфекционных заболеваний», — отметил Виталий Костарев.

В качестве примера негативных последствий потребления родниковой воды Костарев напомнил о вспышке заболеваемости гепатитом А в 2016 году. В ходе расследования очаг был обнаружен в м/р Водники, родник оказался загрязнён от выгребной ямы жилого дома.

Костарев добавил, что родники не имеют балансодержателя, который бы отвечал за их содержание, обустройство и организацию лабораторного контроля на объектах. При этом специалисты управления считают, что исследовать родниковую воду нецелесообразно из-за постоянной перемены состава воды. Устанавливать фильтры смысла также нет — они не обезопасят потребителей от вирусов.

Единственный надёжный путь обезопасить себя от заболеваний — отказаться от употребления воды из родников, особенно в черте города.

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