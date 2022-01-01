За незаконный вывод за рубеж более 14 млн руб. Пермская таможня возбудила уголовное дело Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Сотрудники Пермской таможни возбудили уголовное дело по факту вывода более 14 млн руб. за границу с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Таможенники установили, что зарегистрированным в Удмуртии юридическим лицом были совершены валютные операции по переводу денег на счёт нерезидента в Казахстан. При этом при переводе были предоставлены подложные документы, содержащие, в том числе, заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях денежного перевода.

В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сведения в контрактах не соответствуют действительности.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).

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