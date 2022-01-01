За незаконный вывод за рубеж более 14 млн руб. Пермская таможня возбудила уголовное дело
Сотрудники Пермской таможни возбудили уголовное дело по факту вывода более 14 млн руб. за границу с использованием подложных документов. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Таможенники установили, что зарегистрированным в Удмуртии юридическим лицом были совершены валютные операции по переводу денег на счёт нерезидента в Казахстан. При этом при переводе были предоставлены подложные документы, содержащие, в том числе, заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях денежного перевода.
В ходе оперативных мероприятий было установлено, что сведения в контрактах не соответствуют действительности.
По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере).
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