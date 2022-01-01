Смертность сотрудников на предприятиях Прикамья за год выросла в 1,8 раза За год на производстве скончались 32 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году в Пермском крае на предприятиях пострадали 522 работника, 32 человека скончались. Эти показатели выше, чем были в 2020 году (507 и 18 соответственно). Об этом сообщили в Пермьстате.

Травмы на производстве в течение прошлого года получили 174 женщины и 348 мужчин (в том числе один иностранец), пятеро пострадавших находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Более половины пострадавших (62%) трудились на предприятиях частной формы собственности, около четверти (23,8%) — в государственных организациях.

Более 40% пострадавших при несчастных случаях на производстве пришлось на обрабатывающие производства — 211 человек. В сфере транспорта, складского хозяйства и почтовой связи пострадали 83 человека (15,9%), в здравоохранении и социальных услугах — 60 человек (11,5%).

Относительно предыдущего года отмечается двукратный рост числа несчастных случаев в организациях, ведущих добычу полезных ископаемых, и в полтора раза — в сфере транспорта, складского хозяйства и почтовой связи.

В сравнении с позапрошлым годом, в 2021-м в 1,8 раза возросло число несчастных случаев на производстве со смертельным исходом. Погибли одна женщина и 31 мужчина (в том числе 1 иностранный гражданин), два человека находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Основная часть смертельных несчастных случаев (28) произошла в организациях частной формы собственности.

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