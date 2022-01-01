Своей зарплатой недовольны 65% работников Прикамья Половине сотрудников не нравится отсутствие перспектив Поделиться Твитнуть

Служба исследований hh.ru выяснила, что именно не устраивает жителей Пермского края в их работе. Согласно полученным данным, нет претензий только у 8% прошенных. Остальные чем-то да недовольны.

Чаще всего людям не нравится оплата труда (65%), больше половины сотрудников (55%) угнетает отсутствие перспектив. Руководством и коллективом недоволен 41% респондентов, 33% раздражают их рабочие обязанности (самый высокий показатель по стране).

В оплате труда чаще всего (60%) пермяки недовольны её маленьким размером, 36% жителей заявили, что их зарплата давно не повышалась, 28% пожаловались на неоплаченные переработки, 23% не устраивает, что оклад низкий и заработок зависит от процентов, премии или бонусов. Ещё 11% работников Пермского края пожаловались на график выплат заработка (самый высокий показатель по стране), они предпочли бы получать заработанное раз в неделю или ежедневно. Кроме того 6% рассказали, что им зарплату периодически задерживают.

Чаще всего на низкие заработки жалуются сотрудники сферы безопасности, на неоплаченные переработки — представители сферы искусства, на зависящую от процентов и бонусов зарплату — занятые в торговле и продажах.

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