В Прикамье благодаря дорожному нацпроекту отремонтировали дорогу Сретенское—Рождественское Трасса связывает два крупных муниципальных округа, на территории которых проживают около 37 тыс. человек Поделиться Твитнуть

В Пермском крае полностью завершены работы на участке региональной автомобильной дороги Сретенское—Рождественское, которую обновили в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Объект стал вторым по счЁту в регионе, отремонтированным по дорожному нацпроекту в этом году. Его протяжЁнность составила 8,5 км, от ул. Сивкова (район с. Рождественск) и далее, немного не доезжая до д. Елковщина. Работы на объекте выполняло ООО «АБЗ № 1».

Отметим, автомобильная дорога Сретенское—Рождественское связывает Ильинский и Карагайский округ. Вдоль трассы расположены многочисленные населённые пункты: Шаврята, Перы, Ерши, Усть-Нердва, Кривец, Елковщина. В общей сложности здесь проживает около 37 тыс. человек.

Как рассказали в Минтрансе Прикамья, приёмка готовой дороги состоялась 21 июня. В состав комиссии, оценивающей качество выполненных работ, вошли сотрудники регионального ведомства, краевого управления автомобильных дорог и транспорта, ФКУ Упрдор «Прикамье», а также представители подрядной организации.

По словам представителя субподрядчика, заместителя генерального директора ООО «Перминжсельстрой» Александра Мальцева, до ремонта дорога находилась в неудовлетворительном состоянии. «Покрытие было полностью деформировано. Дорогу, конечно, поддерживали по содержанию, но этого было недостаточно. В ходе работ мы ликвидировали пучины, после чего сфрезеровали старое дорожное покрытие по всей площади, уложили выравнивающий и верхние слои общей площадью 60,4 тыс. кв. метров, укрепили обочины. Помимо этого, заменили также три автобусные остановки — демонтировали старые конструкции и установили новые», — рассказал Александр Мальцев.

Кроме того, подрядчик установил новые автопавильоны с заездными карманами. Они появились в деревнях Перы, Шаврята и Усть-Нердва. Здесь же установили пешеходные ограждения и пешеходный переход.

В краевом Минтрансе добавили, что объект законтрактован на два года. Основные работы (замена полотна, установка автопавильонов, ремонт заездных карманов) были выполнены в 2021 году. В текущем дорожном сезоне подрядчик завершил установку дорожных знаков, а также нанёс разметку.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчёркивал эффективность заблаговременной контрактации, которая выдаётся сразу на два года. По его словам, такой поход позволяет заранее заключать контакты с подрядчиками, что в свою очередь позволяет начинать и завершать работы раньше. «Своевременный выбор подрядчика позволяет заранее подготовиться к дорожному сезону, который в климатических условиях Пермского края ограничен по времени. Также это своеобразная «подушка безопасности», которая нужна в случае выбора недобросовестного подрядчика. Чем раньше мы это поймём, тем быстрее сможем выбрать новую организацию и реализовать планы по дорожному ремонту без ухудшения качества работ», — обозначил глава региона.

Напомним, в этом году благодаря нацпроекту будут отремонтированы участки региональных трасс, а также объекты в Пермском районе, Краснокамском городском округе и в Перми. В целом обновиться должно свыше 140 км дорог и улиц. На эти цели в 2022 году в Пермском крае выделено порядка 5,5 млрд руб.









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