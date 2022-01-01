«Метафракс Групп» продолжает работать над повышением качества жизни в Прикамье Компания заключила сразу три новых соглашения о сотрудничестве Поделиться Твитнуть

ПАО «Метафракс Кемикалс» заключило сразу три новых соглашения о сотрудничестве: с краевым минтуризма, пермским благотворительным фондом «Губерния» и расположенным в Суксунском районе курортом «Ключи». Торжественная церемония подписания документов состоялась 27 июня в конференц-зале газеты «Коммерсантъ-Прикамье». Мероприятия, запланированные в рамках каждого из соглашений, направлены на вовлечение активной молодежи в разные сферы жизни региона, благоустройство краевой столицы, а также улучшение качества жизни сотрудников предприятия и жителей Прикамья в целом.

Первым было подписано соглашение между компанией и министерством по туризму и молодежной политике Пермского края. Его цель – создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи, использование ее потенциала в интересах инновационного развития Прикамья, а также активное привлечение молодого поколения к социально-экономической жизни региона.

По словам заместителя генерального директора ПАО «Метафракс Кемикалс» по персоналу и социальным вопросам Рашида Шакирова, коллектив предприятия стремительно молодеет, сегодня 22% сотрудников компании – это люди младше 30 лет. «Соглашение позволит им участвовать в молодежных проектах краевого масштаба. А так как наша молодежная организация является лидером молодежного движения Губахи, то к этой деятельности смогут привлекаться не только наши работники, но и молодежь всего города. Также мы рассчитываем, что в рамках этого сотрудничества будем развивать промышленный туризм, который позволит нам привлекать новые молодые кадры», – сказал Рашид Шакиров.

Заместитель министра по туризму и молодежной политике Пермского края, начальник отдела молодежной политики Юлия Баландина напомнила, что правительство региона не первый год сотрудничает с активной молодежью ПАО «Метафракс Кемикалс». «Настал момент, когда эти люди должны вынести практики, которые они реализуют внутри компании, за ее пределы и начать вовлекать в активную социальную деятельность других молодых ребят. В то же время мы рассчитываем, что на самом предприятии продолжится реализация разных социальных проектов – наставничество и помощь в адаптации новых сотрудников, волонтерская деятельность. План всех этих мероприятий уже разработан, и в течение следующих нескольких лет мы будем его совместно воплощать в рамках нашего соглашения», – сообщила замминистра.

Следующий документ – договор пожертвования в общеполезных целях между холдингом и благотворительным фондом «Губерния». В соответствии с ним ПАО «Метафракс Кемикалс» передало фонду благотворительный взнос в размере 30 млн руб. Средства будут направлены на благоустройство сквера им. Ф. Э. Дзержинского в Перми к 300-летнему юбилею города. «Мы очень рады, что «Метафракс» неравнодушен к подготовке краевой столицы к ее юбилею. Будем вместе реставрировать один из центральных скверов Перми. Уже разработаны и согласованы с подрядчиком эскизы его внешнего вида после ремонта, в ближайшее время приступим к работам», – рассказал директор «Губернии» Павел Подгородецких.

Третьим было заключено соглашение между ПАО «Метафракс Кемикалс» и ЗАО «Курорт «Ключи». Оно направлено на продвижение здорового образа жизни и активного отдыха сотрудников, организацию лечения и профилактики заболеваний персонала в современном лечебно-оздоровительном комплексе, в котором оптимально сочетаются природные условия и возможности современной медицины. Сотрудники компании проходят оздоровление в «Ключах» с начала 2000-х годов. Соглашение позволит увеличить периодичность возможности их пребывания на курорте. Ранее работники предприятия могли ездить в «Ключи» по путевкам раз в два года, теперь смогут делать это ежегодно.

Генеральный директор «Метафракс Кемикалс» Владимир Даут отметил, что компания уделяет большое внимание поддержанию здоровья работников. «Наши расходы на социальный пакет ежегодно составляют 220 млн руб. Часть этих средств направляется на оздоровление наших сотрудников. Очень важно, чтобы каждый человек занимался здоровьем и профилактикой заболеваний, и соглашение с курортом нам в этом, безусловно, поможет», – считает Владимир Даут.

По мнению гендиректора ЗАО «Курорт «Ключи» Александра Иванова, подписание документа стало логичным продолжением многолетнего сотрудничества компании и курорта. «Такой серьезный подход предприятия к оздоровлению сотрудников позволит повысить качество их жизни и трудовой деятельности», – уверен руководитель «Ключей».

Председатель Совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян подчеркнул, что все три документа крайне важны для компании. «Мы неравнодушны к тому, что происходит на территории региона. Поэтому готовы взять на себя обязательства по благоустройству сквера в его столице, хотим обеспечить качественное оздоровление жителей, которые трудятся на нашем предприятии, а также привлечь внимание молодежи и туристов к Губахе и всему Пермскому краю», – сказал Армен Гарслян.

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