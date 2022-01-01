Главврач пермской детской поликлиники осуждён за взятку Приговор вступил в законную силу Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Пермский краевой суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело главного врача пермской «Городской детской поликлиники № 3» (ул. Бушмакина) о совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК (получение взятки должностным лицом) и оставил приговор первой инстанции без изменения.

Ранее районным судом главврач был признан виновным и приговорен штрафу 200 тыс. руб. с лишением права занимать руководящие должности в госучреждениях на 2 года.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимый с мая по сентябрь 2018 года получил от ИП взятку на общую сумму 120 тыс. руб. Деньги передавались для обеспечения победы определенного участника при проведении аукционов по поставкам детских смесей.

Приговор вступил в законную силу.





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