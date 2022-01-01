Елена Синица За неделю в Перми произошло 2739 нарушений ПДД Из них 66 — вождение в нетрезвом виде Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю с 20 по 26 июня в Перми произошло 2739 нарушений ПДД. Об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции.

Так, за эту неделю были остановлены 66 водителей в нетрезвом виде. Ещё 39 управляли автомобилем без водительских прав.





Кроме этого, зафиксировано 67 нарушений перевозки детей, 348 — непредоставления преимущества пешеходам. Сами пешеходы за это время нарушили ПДД 392 раза. Водители автобусов нарушили ПДД 25 раз.

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