Елена Синица
В Перми на 27% снизилось число покусов бездомными собаками
Снизилось и число заявок на отлов
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По сравнению с прошлым годом, в Перми на 27% снизилось число покусов безнадзорными собаками. Об этом сообщил директор службы по обращению с животными без владельцев Денис Комаров, передаёт пресс-служба мэрии.
Кроме этого, на 17% снизилось количество заявок на отлов. При этом на 70% снизился показатель повторного отлова животных, добавил Комаров.
Сейчас отловом бездомных животных в городе занимаются пять бригад.
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