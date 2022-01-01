Елена Синица В Перми на 27% снизилось число покусов бездомными собаками Снизилось и число заявок на отлов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По сравнению с прошлым годом, в Перми на 27% снизилось число покусов безнадзорными собаками. Об этом сообщил директор службы по обращению с животными без владельцев Денис Комаров, передаёт пресс-служба мэрии.

Кроме этого, на 17% снизилось количество заявок на отлов. При этом на 70% снизился показатель повторного отлова животных, добавил Комаров.





Сейчас отловом бездомных животных в городе занимаются пять бригад.

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