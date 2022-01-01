Корпорация ВСМПО-АВИСМА проиндексировала зарплату работникам на 8,4% На повышении окладов и тарифных ставок настояли в инспекции труда Поделиться Твитнуть

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ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» уведомило инспекцию труда в Пермском крае о проведении заседания комиссии по вопросу индексации работникам тарифных ставок, должностных окладов, базовой заработной платы. По результатам работы комиссии было принято решение о повышении зарплаты работников и проведении индексации на 8,4%.

Таким образом, Корпорация отреагировала на предостережение инспекции о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства по вопросу индексации зарплаты, сообщили в пресс-службе инспекции.

Там напомнили, что предупреждение было выписано после проведения на предприятии Пермского края ряда профилактических мероприятий.





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