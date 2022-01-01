Мария Сыропятова Объём безналичных платежей в Пермском крае за год вырос на четверть Число операций по банковским картам выросло только на 10% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В первом квартале 2022 года жители Пермского края совершили операций через банковские карты на общую сумму почти 499 млрд руб., что на 25% больше аналогичного показателя прошлого года. Об этом говорят данные Пермского отделения Уральского ГУ Банка России.

Средний чек одной операции составил 1,6 тыс. руб. При этом всего было совершено в первом квартале 316 млн операций, что на 10% больше аналогичного показателя прошлого года.

«Устойчивому росту объёмов безналичных платежей способствует как развитие платёжной инфраструктуры, так и популярность оплаты покупок и услуг через интернет», — прокомментировали в пермском отделении Уральского ГУ Банка России, отметив, что за год количество POS-терминалов в регионе увеличилось на 11% и достигло почти 75 тыс.

По данным Пермского отделения Уральского ГУ Банка России, жители Пермского края совершили в первом квартале 2022 года более 85 млн операций в интернете с использованием карт (+12% за год) на сумму свыше 245 млрд руб. (+35% за год).

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