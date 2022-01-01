Мария Сыропятова Проектирование экотропы в Каменном городе оценили в 2,9 млн руб. Это вторая попытка разыграть проектные работы на аукционе Поделиться Твитнуть

Каменный город

Константин Долгановский

Проект реконструкции экологической тропы в Каменном городе (так называется комплекс скал на одной из вершин хребта Рудянский Спой в Гремячинском городском округе Пермского края, раннее название — Чёртово городище) обойдётся краевому бюджету в 2,9 млн руб. Согласно документации на портале госзакупок, потенциальный подрядчик должен спроектировать экологическую тропу от автодороги до скального массива, а также мостовые переходы, лестницы, смотровые площадки и места отдыха на территории самого Каменного города. Также проектом должна быть предусмотрена стоянка для велосипедов, система указателей и стендов.

Проектные работы разделены на два этапа. На первом потенциальный подрядчик должен провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. Сроки выполнения работ — до 30 сентября. На втором этапе должна быть подготовлена проектная документация (до 30 ноября).

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 4 июля.

Напомним, в прошлом году уже был разыгран аукцион на проектирование экологической тропы в Каменном городе. Стоимость проектных работ в результате торгов упала с 2,2 млн руб. до 618 тыс. руб. Однако затем подрядчик сорвал сроки сдачи работ: предприниматель Светлана Харитонова сослалась на неблагоприятные погодные условия. Контракт с подрядчиком был разорван.

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