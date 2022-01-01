Судебные приставы ограничили выезд за границу более 100 тыс. жителей Пермского края Среди них более 14 тыс. — неплательщики алиментов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

На сегодняшний день более 100 тыс. должников из Пермского края ограничены в праве выезда за пределы РФ, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов.

В ведомстве уточнили, что более 14 тыс. из них — неплательщики алиментов.

Как считают в УФССП, ограничение выезда за границу, особенно в период летних отпусков, является действенной мерой, побуждающей неплательщиков, погасить долги. Благодаря применению данной меры с начала года удалось взыскать почти 300 млн руб.

Добавим, что ограничение выезда применяют только по долгам, которые признаны судом. При этом в ряде случаев пристав может сам, без подачи ходатайства в суд, ограничить выезд. Например, если есть долг по алиментам, в счёт компенсации вреда здоровью или морального вреда свыше 10 тыс. руб., или если есть любой другой долг свыше 30 тыс. руб.

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