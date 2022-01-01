В России наступил дефолт Это произошло впервые с 1918 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 27 июня Россия допустила дефолт по суверенному долгу в иностранной валюте, об это сообщило агенство Bloomberg. В конце дня 26 июня истёк льготный период по выплате около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям. Окончание этого периода является событием дефолта и зафиксирован он впервые с 1918 года, пишет агентство.

При этом Bloomberg отмечает, что «дефолт носит в основном символический характер и мало что значит для россиян».

Напомним, ранее министр финансов РФ Антон Силуанов назвал такое развитие событий «фарсом». Поскольку миллиарды долларов в неделю все ещё поступают в государственную казну от экспорта энергоносителей, несмотря на острый конфликт на Украине. Он повторил, что у страны есть средства и желание платить.

«Каждый может заявить что угодно, — сказал Силуанов. — Но любой, кто понимает, что происходит, знает, что это никоим образом не дефолт».

Напомним, ранее США не продлили лицензию России, с помощью которой она могла обслуживать внешний долг. Срок её действия истек 25 мая.

В июне минфин РФ начал проводить выплаты по еврооблигациям по новой схеме в рублях.

Дефолт — это невыполнение обязательств должника по выплате долга. Объявление государством дефолта снижает его кредитные рейтинги — стране становится сложно или невозможно привлекать новые займы, как следствие, ограниченность вливания внешних капиталов тормозит развитие экономики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.