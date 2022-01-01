Елена Синица Скончался основатель пермской мини-футбольной лиги 7х7 Дату прощания с Валерием Беляевым сообщат позже Поделиться Твитнуть

В Перми 25 июня скончался основатель мини-футбольной лиги 7х7 Валерий Беляев. Об этом сообщает исполком лиги в социальных сетях.

По данным ВЕТТЫ, в течение июня Валерий Беляев проходил плановое обследование в больнице.





О причине смерти не сообщается. Дату прощания объявят позже.

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