Елена Синица В Пермском крае выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом Вылечились ещё 33 человека Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом. В их числе 18 жителей в возрасте 60 лет и старше.

Случаи заражения выявлены в 10 территориях Пермского края: в Перми, Березниках, Чайковском, Бардымском, Юсьвинском, Кунгурском, Чусовском, Горнозаводском, Чердынском и Гайнском муниципальных и городских округах.





Вылечились от коронавируса ещё 33 человека, госпитализировано шесть, умерших нет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.