Елена Синица

На следующей неделе в Перми вновь запланированы отключения горячей воды

Причина — гидравлические испытания

Поделиться
Кран нет воды

  yandex.ru

На следующей неделе в Перми вновь пройдут отключения горячей воды. Они коснутся части Индустриального, Дзержинского, Кировского и Свердловского районов. Причина — гидравлические испытания. Об этом сообщает «Т-плюс».

Так, с 27 июня по 11 июля горячей воды не будет:
с 27 по 11

Затем отключения запланированы с 28 июня по 12 июля:
c 28 по 12

Кроме этого, с 29 июня по 13 июля горячую воду отключат по адресам:
с 29 по 13

С 30 июня по 14 июля отключение пройдёт в домах:
с 30 по 14

С 1 июля по 15 июля горячую воду отключат:
с 1 по 15

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться