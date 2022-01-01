Елена Синица На следующей неделе в Перми вновь запланированы отключения горячей воды Причина — гидравлические испытания Поделиться Твитнуть

На следующей неделе в Перми вновь пройдут отключения горячей воды. Они коснутся части Индустриального, Дзержинского, Кировского и Свердловского районов. Причина — гидравлические испытания. Об этом сообщает «Т-плюс».

Так, с 27 июня по 11 июля горячей воды не будет:





Затем отключения запланированы с 28 июня по 12 июля:





Кроме этого, с 29 июня по 13 июля горячую воду отключат по адресам:





С 30 июня по 14 июля отключение пройдёт в домах:





С 1 июля по 15 июля горячую воду отключат:

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