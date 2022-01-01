Олеся Максименко В Перми наградили призёров Всероссийской олимпиады и мультистобалльника Краевой выпускной бар впервые за два года прошёл в очном формате Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В пятницу, 24 июня, в Перми состоялся краевой выпускной бал. Впервые за два года он прошёл в очном формате. Местом проведения стала набережная Камы.

С успешным завершением года выпускников поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также глава региона вручил благодарственные письма призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Ими стали девятиклассники Леонид Ожегов (школа №9, Пермь), Ксения Вотинова (школа №22, Пермь), Надежда Калашникова Сылвенская школа им. Поэта Василия Каменского), Ирина Серебрякова гимназия №31, Пермь), Владимир Стреньков и одиннадцатиклассники Юлия Лузянина (школа №9, Пермь), Анна Михайлова (школа №22, Пермь), Кирилл Пупков (школа №146, Пермь).

Кроме того, благодарностью была отмечена выпускница кунгурского лицея №1 Варвара Буторина, которая стала первым мультистобалльником, получив максимальные баллы на ЕГЭ по русскому языку и истории.

После торжественной части перед гостями вечера выступили пермские вокальные и танцевальные группы. Завершился праздник выступлением популярной группы Filatov&Karas и флешмобом участников под премьеру гимна выпускников «Будущее здесь!».

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