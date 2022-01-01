Елена Синица Для возвращающихся с «Небесной ярмарки» пермяков продлят работу трамваев Изменения коснутся трамваев №4 и 5 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Для возвращающихся с «Небесной ярмарки» жителей в Перми продлят работу трамваев. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, 26 июня трамвай №5 от остановки «станция Бахаревка» в 00:25 до отправится до остановки «станция Пермь-II». Затем в 01:29 этот же вагон от «станции Пермь-II» отправится в депо «Балатово» со всеми остановками. Для жителей Мотовилихинского района и центра Перми будет трамвай №4 отправится от остановки «станция Пермь-II» в 00:36.





Аналогично трамваи будут курсировать и в ночь со 2 на 3 июля. Трамвай №4 с остановки «станция Пермь-II» отъедет в 02:53. Трамвай №5 совершит рейс от остановки «станция Бахаревка» в 02:42 до остановки «станция Пермь-II», после чего в 03:26 отправится в депо «Балатово».

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