Елена Синица
Пермячка взыскала 600 тыс. руб. за травму после ДТП с автобусом
Также страховая компания заплатит штраф и неустойку
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В Пермском крае женщина взыскала через суд 600 тыс. руб. за травму, полученную после ДТП с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального суда Перми.
Поясняется, что при выходе из автобуса женщина зацепилась ногой за ступеньку и упала из автобуса под его колесо. Водитель же совершил наезд на женщину, отъезжая от остановки. Полученные травмы оценили как средний вред здоровью.
Затем женщина обратилась в страховую компанию, но компания отказала ей в выплате возмещения. Причина — пострадавшая на момент причинения вреда здоровью не была пассажиром автобуса.
Суд посчитал, что отказ АО СК «ПАРИ» был незаконным. С компании взыскано страховое возмещение в размере 601 тыс. руб.
Кроме этого, компания должна возместить судебные расходы (15 тыс. руб.) и выплатить штраф 1,17 млн руб.
Помимо этого, с АО СК «ПАРИ» в пользу истца будут взыскивать неустойку с 4 июня и по день фактического исполнения обязательств в размере 1% за каждый день от суммы невыплаченного страхового возмещения (601 тыс. руб.), но не более 251 090 руб.
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