Елена Синица Пермячка взыскала 600 тыс. руб. за травму после ДТП с автобусом Также страховая компания заплатит штраф и неустойку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае женщина взыскала через суд 600 тыс. руб. за травму, полученную после ДТП с автобусом. Об этом сообщает пресс-служба Индустриального суда Перми.

Поясняется, что при выходе из автобуса женщина зацепилась ногой за ступеньку и упала из автобуса под его колесо. Водитель же совершил наезд на женщину, отъезжая от остановки. Полученные травмы оценили как средний вред здоровью.





Затем женщина обратилась в страховую компанию, но компания отказала ей в выплате возмещения. Причина — пострадавшая на момент причинения вреда здоровью не была пассажиром автобуса.





Суд посчитал, что отказ АО СК «ПАРИ» был незаконным. С компании взыскано страховое возмещение в размере 601 тыс. руб.





Кроме этого, компания должна возместить судебные расходы (15 тыс. руб.) и выплатить штраф 1,17 млн руб.





Помимо этого, с АО СК «ПАРИ» в пользу истца будут взыскивать неустойку с 4 июня и по день фактического исполнения обязательств в размере 1% за каждый день от суммы невыплаченного страхового возмещения (601 тыс. руб.), но не более 251 090 руб.

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