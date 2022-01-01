Олеся Максименко Действие нацпроекта «Жильё и городская среда» продлено до 2030 года В Пермском крае к 2030 году планируется увеличить объёмы вводимого жилья до 1,6 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании президиума Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина была представлена Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года.

Как пояснил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, «Стратегия — это комплекс мер, который охватывает все виды строительства: жилищное, промышленное, инфраструктурное, транспортное».

По аналогии с дорожной «пятилеткой» документ предлагает утвердить пятилетние планы по всем отраслям, которые войдут в состав комплексной программы «Строительство». Одна из них — жилищное строительство.

«С учётом заложенных в этом стратегическом документе подходов следует продлить до 2030 года действие национального проекта «Жильё и городская среда», — поручил Владимир Путин. При этом к 2030 году планируется достичь ежегодного объёма ввода жилья на уровне 120 млн кв. м.

Для этого региональные и муниципальные власти должны усилить работу по ряду направлений. В частности, на заседании Пермского края губернатор региона Дмитрий Махонин поручил профильным министерствам ускорить процедуры вовлечения земельных участков в жилищное строительство. В первую очередь это касается проектов комплексного развития территорий в региональной столице.

По словам министра строительства Пермского края Андрея Колмогорова, в Прикамье на данный момент уже применяются инструменты комплексного возведения жилья, предписанные Стратегией.

«Так, сегодня в регионе используются возможности программы «Стимул» нацпроекта «Жильё и городская среда» для создания необходимой для возведения жилья инфраструктуры. Например, в 2021 году с помощью федерального финансирования по программе «Стимул» построена ул. Лесная в м/р Ива, идут работы на ряде улиц в Свердловском районе, возведён первый этап ул. Строителей в Дзержинском районе Перми. В этом году начнётся строительство ул. Сапфирной в жилом районе Ива-1. Также существует механизм комплексного развития территории, который подразумевает строительство школ и детских садов, чтобы в каждом жилом комплексе людям было удобно жить», — пояснил Андрей Колмогоров.

Также в последнее время пристальное внимание региональные власти уделяют долгостроям: идёт планомерная работа по вводу их в эксплуатацию. При этом для восстановления прав дольщиков применяются разные механизмы.

«Например, в 2021 году восстановлены права 1247 человек, из них 929 получили свои квартиры. Порядка 800 граждан получили компенсации на общую сумму 1,5 млрд руб. До конца 2022 года планируется завершить строительство одного проблемного дома, в ближайшее время начнётся строительство ещё двух», — сообщил министр.

Долгострой на ул. Толмачёва

Константин Долгановский

Кроме того, Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года предполагает комплексный подход в формировании комфортной городской среды.

По данным регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, за пять лет участия в ФП «Формирование комфортной городской среды» в Пермском крае было благоустроено свыше 2,3 тыс. дворов и общественных пространств. Также за четыре года регион подал девять заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Шесть из них были признаны победителями.

«Что касается оценки индекса качества городской среды, то в этом году сразу шесть городов Прикамья были признаны благоприятными: Пермь, Губаха, Березники, Горнозаводск, Оса и Очёр. Средний индекс всего региона составил 179 баллов, что на семь пунктов выше, чем в 2020 году», — рассказал министр ЖКХ и благоустройства Пермского края Артём Балахнин.

Отметим, одним из самых актуальных вопросов жилищно-коммунального хозяйства сегодня является износ сетей, поэтому особое место в Стратегии занимают новые подходы к сфере ЖКХ. Владимир Путин предложил создать комплексную программу модернизации ЖКХ, суть которой заключается в консолидации и кратном увеличении объёма инвестиций.

«Убеждён, масштабное обновление сетей, другой инфраструктуры — это действительно ключ к решению системных проблем ЖКХ, и, что особенно важно, к обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов. Задача конкретная — добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей. Такой план может быть первоначально рассчитан, скажем, на пять лет», — отметил Владимир Путин.

Константин Долгановский

Активную реализацию программы планируется начать уже в следующем году. Сейчас перед Правительством РФ стоит задача проработать все параметры программы и определить источники её финансирования. Формирование программы завершится в этом году в рамках нового бюджетного цикла.

«Считаем, что в пятилетке надо увязать и все объекты транспортной инфраструктуры, которые предусмотрены в транспортной стратегии. Договорились с Минфином, что в базовом объёме федеральное финансирование будет порядка 1 трлн руб. На удорожание дополнительно предусмотрено порядка 100 млрд руб. ежегодно в трёхлетке», — резюмировал Марат Хуснуллин.

Предполагается, что реализация Стратегии позволит создать 1 млн рабочих мест, построить 1 млрд кв. м. Также на 46% будет увеличен вклад строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в ВВП, в два раза сократится аварийность объектов коммунальной инфраструктуры. К нормативу планируется привести 7 тыс. объектов и 260 тыс. км сетей.

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