«Азот» увеличивает скорость фасовки удобрений Поделиться Твитнуть

В цехе погрузки продукции филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» заработала высокоскоростная машина. Она взвешивает, формирует, наполняет и закрывает 50-ти килограммовые мешки с аммиачной селитрой. Новое оборудование закуплено в рамках инвестиционного проекта по увеличению выпуска этой продукции.

Высокотехнологичная фасовочная машина заменит все старые установки. Ее производительность — 1 200 мешков в час. Время загрузки вагона снизилось вдвое и составляет полтора часа. Машина выполняет несколько задач одновременно: самостоятельно формирует пакет, взвешивает и наполняет продукцией, встроенная швейная машина зашивает, далее наносится маркировка и готовые мешки с селитрой отправляются по ленточному транспортеру уже на другую машину — мешкопогрузочную, которая доставляет упакованную продукцию в вагоны.

Фасовочная машина снабжена датчиками, которые отслеживают процесс. В случае возникновения ошибки, оборудование самостоятельно примет решение приостановить работу. А если закончатся мешки или продукция — перейдет в режим ожидания, тем самым сохранит энергию.

Андрей Михеев, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по развитию:

— Инвестиционный проект по увеличению выпуска продукции в производстве аммиачной селитры — стратегический для компании «Уралхим». Новые объемы продукции будут направлены на потребности внутреннего рынка страны. Оборудование закупается самое высокотехнологичное и надежное. Помимо увеличения объемов фасовки, новая машина автоматизирует рабочие места.

Для справки:

Аммиачная селитра универсальное высококонцентрированное азотное удобрение. Обеспечивает питание растений в течение всего вегетационного периода. Может применяться на всех почвах и под все культуры. Наиболее эффективно при весенней и летней подкормке сельскохозяйственных культур.

После реализации инвестиционного проекта производительность агрегата АС-72/2 цеха №3А — гранулированной аммиачной селитры составит 2 010 тонн в сутки (12,5 тонн в час), что на 300 тонн больше прежней. Окончание проекта — в 2023 году.

По сообщению пресс-службы филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» в Березниках

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