Елена Синица В Перми временно перенесут остановку «Кинотеатр Кристалл» Причина — капремонт Комсомольского проспекта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми временно перенесут остановку общественного транспорта «Кинотеатр Кристалл». Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, с 08:00 28 июня перенесут остановку, расположенную по нечётной стороне Комсомольского проспекта в квартале между ул. Тимирязева и 1-й Красноармейской (около дома по адресу Комсомольский проспект, 55).





Она будет находиться в квартале между ул. 1-й Красноармейской и ул. Полины Осипенко. Транспорт будет временно останавливаться около дома по адресу Комсомольский проспект, 59.

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