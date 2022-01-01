Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Записи трансляций событий Дягилевского фестиваля будут доступны онлайн до конца лета Их уже посмотрело 50 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Фото: Марина Дмитриева

Дягилевский фестиваль под художественным руководством Теодора Курентзиса в этом году прошёл с 11 по 20 июня. В основной программе было представлено 22 события, среди которых пять премьер: впервые была исполнена офлайн-версия музыкального спектакля Кати Бочавар «Территория Гамлет», хореограф Анна Гарафеева представила свою новую работу «Дыхание» (16 +), междисциплинарный художник Алексей Таруц поставил трансмедиальный спектакль-ритуал TOUAMOTU AKU AKU HIWA OA OANU RARAKU TOTO MATUA TOUAMOTA (18 +), Гоша Рубчинский создал камерный перформанс «Аполлон синий бог» (18 +). Главным событием Дягилевского фестиваля стала премьера новой постановки оперы Карла Орфа De temporum fine comoedia (18+) режиссёра Анны Гусевой в исполнении оркестра и хора musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса.

События основной программы Дягилевского фестиваля посмотрело более 14 тысяч зрителей. По данным «Яндекс.Афиша», которая выступила официальным билетным партнёром Дягилевского фестиваля в 2022 году, 50% зрителей – это жители Перми, 20% – москвичи, 7% – петербуржцы. Также среди гостей фестиваля – жители Екатеринбурга, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска.

Около 3000 человек посетили события Фестивального клуба, который работал в частной филармонии «Триумф». В программе клуба было более 70 бесплатных событий: от занятий йогой до мастер-классов по вокалу и встреч с постановщиками и артистами.

Некоторые события основной программы транслировались онлайн и в записи, их уже посмотрело 50 тыс. человек. Записи концертов и перформансов, подготовленные видеостудией Ultralive, будут доступны на официальном YouTube-канале Дягилевского фестиваля и в сообществе фестиваля «ВКонтакте» до конца лета. Для просмотра доступны танцперформанс «ТРУД.МАЙ» (18 +), программа «Отчалившая Русь» (12 +), концерт солистов оркестра musicAeterna (6 +), выступление ансамбля Rosarium (6 +), концерты перкуссиониста Петра Главатских (12 +) и Московского ансамбля современной музыки (18 +), а также поэтический слэм СПОРЫ’N’я (18 +).

В Образовательной программе в этом году приняли участие 47 студентов и 56 педагогов из 25 городов России и 19 территорий Пермского края. Часть мастер-классов и концертов стала возможной благодаря компании «Метафракс».

Послесловием к летнему фестивалю станет специальный проект «Дягилев+», который в этом году снова пройдёт в конце декабря.





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