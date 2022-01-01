Олеся Максименко Дети до семи лет получили право ездить в электричках бесплатно Соответствующий закон вступил в силу с 22 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 22 июня, в России вступил в силу закон, предусматривающий бесплатный проезд в электричках для детей в возрасте до семи лет.

Как сообщил в своём Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, федеральная норма распространяется на все регионы страны. Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, необходимо предъявить свидетельство о рождении ребёнка.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.