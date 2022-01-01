Олеся Максименко Мэр Перми прокомментировал сокращение числа парковочных мест на Компросе Проект реконструкции продумывался с точки зрения приоритетности для пешеходов Поделиться Твитнуть

Ремонт Комсомольского проспекта

Константин Долгановский

Во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте глава Перми Алексей Дёмкин прокомментировал сокращение количества парковочных мест после реконструкции Комсомольского проспекта.

По словам мэра, проект продумывался с точки зрения приоритетности для пешеходов.

«Людям важно больше передвигаться ногами. Чем меньше транспорта будет на наших улицах, тем меньше воздействия на экологию и окружающую среду. Если люди будут больше ходить по центральным улицам, это принесёт больше пользы их же здоровью», — считает Алексей Дёмкин.

Глава Перми отметил также, что сокращение числа парковок на Комсомольском проспекте и ул. Ленина не повлияет на пропускную способность улиц и скорость движения по ним.

«Те проектные решения, которые были созданы ещё до меня, три года назад, прошли госэкспертизу и были запущены в реализацию, я не готов их остановить. В случае остановки проекта или перехода в стадию изменений мы упустим все сроки и не закончим его к празднованию 300-летия Перми», — объяснил мэр.

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