Олеся Максименко Ремонт дороги через плотину Камской ГЭС может быть закончен раньше срока Алексей Дёмкин попросил пермяков «потерпеть ещё немного» Поделиться Твитнуть

В ходе прямого эфира на своей странице в «ВКонтакте» мэр Перми Алексей Дёмкин сообщил, что капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС может завершиться раньше срока.

«При выполнении любых работ есть технические сроки и регламенты. К сожалению, даже нагнав тысячу человек на этот объект, мы не сможем выполнить эти работы быстрее, — рассказал мэр Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира на своей странице в «ВКонтакте». — Но я вас уверяю, что работы будут выполнены гораздо раньше срока, предусмотренного контрактом».

Мэр напомнил также, что на протяжении полутора лет, встречаясь с представителями Мотовилихинского и Дзержинского районов, с трудовыми коллективами предприятий, «часто слышал вопросы о том, когда будут отремонтированы стыки на КамГЭС, потому что это серьёзно ограничивает скорость движения».

«Просьба, потерпите ещё немного, потерпите до окончания июня. И все, кто пользуется этим переездом между правым и левым берегами, ощутят существенную разницу», — пообещал Алексей Дёмкин.

Напомним, капитальный ремонт дороги через плотину Камской ГЭС в Перми начался 14 мая. По плану завершить реконструкцию должны до 31 августа. На время ремонтных работ движение транспорта по плотине ограничено до одной полосы.

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